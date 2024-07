In Alta Badia l’ultimo weekend di luglio è dedicato al buon cibo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 23 luglio 2024) L’si prepara a ospitare tre giornate di degustazioni, talk con artigiani del luogo e incontri incentrati sui temi dell’autenticità e della sostenibilità dele del vino. Dopo cinque anni di assenza, dal 27 al 292024 si terrà Roots of Excellence, un «ritorno alle radici» per riscoprire la stagionalità, i ritmi della montagna e i suoi prodotti. View this post on Instagram A post shared by Ciasa Salares (@ciasasalares) L’evento enogastronomico, giunto alla quarta edizione, è organizzato dalla famiglia Wieser, proprietaria da oltre sessant’anni di Ciasa Salares. Il Ciasa Salares, il cui nome ciasa significa casa in ladino, è una struttura immersa in un panorama unico, circondato dalle Dolomiti.