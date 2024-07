Il Garante per l’infanzia il ddl Zan e l’interpretazione fuorviante sul sesso con animali e cose

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 23 luglio 2024) «Il ddl Zan, se fosse stato approvato, avrebbe consentito di farecon». Questa la teoria diffusa sui social nata dalerronea del titolo di un articolo del Corriere della Sera del 2021 su delle dichiarazioni delperdell’Umbria. Per chi ha fretta: Secondo numerosi post sui social, laperdell’Umbria avrebbe «aperto alcon» sulla base del ddl Zan. Il ddl Zan non prevede il «con» e non è stato approvato. Laperdell’Umbria tracciava un’iperbole immaginando uno scenario futuro per criticare il decreto e non descriveva veramente i contenuti del ddl Zan. Analisi Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica (qui un altro).