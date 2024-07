I programmi in tv oggi 23 luglio 2024 | film e intrattenimento

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 23 luglio 2024) Su Sky Cinema Jumanji – Benvenuto nella jungla, su Canale 5 Ciao Darwin. Guida aiTv della serata di martedì 23Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 23? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.20 Sophie Cross – Verità nascoste. Viene ritrovato il corpo carbonizzato dell’Avv. Marchand all’interno della sua auto. Sentendosi esclusa dal caso, Sophie contatta una sua ex col – lega avvocata e scopre che il signor Vitock, proprietario di un’agenzia di adozione chiamata “Arc en ciel”, era stato difeso in tribunale proprio da Marchand. Su Rai 4 dalle 21.20 The Reef – Intrappolate. Dopo aver perso tragicamente la sorella, Su Rai Movie dalle 21.10 Resurrected.