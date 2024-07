Glen Powell usa questo trucco per i suoi jeans e anche voi dovreste fare lo stesso

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 23 luglio 2024) Nel giro di pochi anniha interpretato un pilota sicuro di sé, un truffatore malato d'amore e un banchiere senza macchia, un triumvirato di archetipi tanto americani quanto la sua mascella (il suo ruolo da star di un baffuto giocatore di baseball del college in Everybody Wants Some è più indicativo di un test per la cittadinanza). Essere bello inè praticamente un suo diritto di nascita. Durante il press junket per la promozione di Twisters in cuiinterpreta un fenomeno dei social media a caccia di tempeste, l'attore ha mantenutomandato con un'eleganza da vero fuoriclasse. Tyler Owens, un "tornado wrangler" con un enorme seguito su YouTube, è un archetipo americano di natura unicamente contemporanea, eha vestito la parte appoggiandosi alla propria spavalderia old-hollywoodiana, con un leggero colpo di scena.