Ginnastica ritmica orari Olimpiadi Parigi 2024 | gli italiani in gara giorno per giorno calendario tv

(Di martedì 23 luglio 2024) L’Italia vuole essere grande protagonista nelle gare dialledi, che andranno in scena da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per togliersi delle soddisfazioni importanti con Sofia Raffaeli nel concorso generale individuale e con le Farfalle nel concorso a squadre. Le azzurre possono ambire alle medaglie: la marchigiana ci proverà per la prima volta in carriera, fresca d’argento a Mondiali ed Europei; il gruppo guidato da Alessia Maurelli ci riprova dopo aver conquistato il bronzo tre anni fa a Tokyo. Sofia Raffaeli è pronta a fronteggiare soprattutto la tedesca Darja Varfolomeev e la bulStiliana Nikolova. Le Farfalle avranno un compito arduo contro Bulgaria, Israele, Spagna, Cina, Ucraina.