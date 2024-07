Friends | Lisa Kudrow credeva che il personaggio di Matthew Perry fosse gay

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 23 luglio 2024) La star ha dichiarato di essere inizialmente convinta dell'omosessualità di Chandler Bing., la bizzarra Phoebe Buffay della sit-com, ha ricordato come inizialmenteconvinta che Chandler Bing, ilinterpretato dal compiantogay. Nel podcast Conan O'Brien Needs a Friend,ha ricordato l'amico e collega. Quando lesse per la prima volta il copione dimaturò la convinzione che Chandlergay e secondo la sua opinione nessuno avrebbe potuto interpretarlo meglio di, con il quale recitò nelle dieci stagioni della serie. La persona più divertente "Era un talento straordinario. Pensai che ildi Chandler, quando lo lessi,