Fabriano mette in vendita mobili ma perde 1 400 euro

(Di martedì 23 luglio 2024)(Ancona), 23 luglio 2024 – Ancora una truffa messa a segno a: autrice una 40enne di Napoli pluripregiudicata, vittima un 50enne diche ha messo in, su un sito specializzato, piccolo arredamento di casa: librerie, scaffali, comodini. La sedicente acquirente ha contattato il venditore mostrandosi molto interessata. Trovato l’accordo, ha assicurato di aver effettuato il pagamento, ma in realtà nessuna somma era stata accreditata alla vittima. Lo ha poi convinto a recarsi allo sportello bancomat perché aveva fretta di chiudere lae per verificare che tutto fosse in ordine. Lo ha spinto così ad effettuare dieci operazioni con le quali il 50enne ha accreditato oltre 1.400sul conto corrente indicatogli dalla donna che, successivamente, ha interrotto la comunicazione, rendendosi irreperibile.