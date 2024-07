F1 Mattia Binotto a capo del progetto Audi | l’annuncio della Casa dei Quattro Anelli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) Ci sono i crismi di ufficialità. Una nuova avventura pernel CircusF1. Dopo aver lasciato la Ferrari e il suo incarico di Team Principalscuderia di Maranello al termine del Mondiale 2022, il manager italiano è stato scelto da Sauber Motorsport AG per svolgere il ruolo di direttore operativo e direttore tecnico. Si tratta solo di un passaggio transitorio, dal momento che il gruppo in questione sarà acquisito danel 2026, trasformando la squadra di Hinwil in una proprietàdei. Ci sono però delle ripercussioni importanti legate all’avvento di. Il riferimento è all’addio di Andreas Seidl, ex Team PrincipalMcLare, in un primo momento voluto da Ingolstadt per guidare ilF1. Stesso discorso anche per Oliver Hoffmann, non più Managing Director del gruppo.