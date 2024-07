Ducatus fumata nera Servizi sospesi dal 31

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Laal giro di boa: a fine mesetutti i. Ma all’orizzonte ci sono cooperative pronte al subentro. Da giorni Cgil e Cisl hanno dichiarato lo stato di agitazione per la crisi che pesa su oltre 70 dipendenti, lasciati da maggio senza stipendio a causa dei conti bloccati per azioni di recupero crediti. Sono dipendenti impiegati neidi spazzamento, manutenzione del verde e trasporto scolastico. Lunedì la procedura di raffreddamento in Prefettura alla presenza del capo di gabinetto. "In quella sede - dice il segretario Cgil Fp, Alessio Menconi - i legali dihanno comunicato che a stretto giro i Comuni saranno informati della sospensione di tutti i". La data è imminente: 31 luglio.