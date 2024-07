Dalla rubrica ‘Notizie dell’ASviS’ rapporto Stimson | sicurezza umana rinnovando i modelli di governance

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 23 luglio 2024) Si riporta di seguito l’articolo integrale di Tommaso Tautonico di mercoledì 10 luglio 2024. Più integrazione tra Onu e G20, maggiore ambizione nei negoziati del Summit del futuro e nuove frontiere nella gestione del commercio globale: queste alcune proposte del Globalinnovation report. Nazioni sicure richiedono un senso di, benessere e appartenenza anche tra i loro cittadini. Serve un miglior equilibrio tradelle nazioni,dei popoli e un’economia più equa, giusta, rappresentativa ed ecologicamente sostenibile. Sono i concetti su cui ruota la seconda edizione del“Globalinnovation report 2024 – Advancing human security through a new global economicarchitecture” pubblicato di recente dalloCenter, il think tank che analizza le questioni relative alla pace globale.