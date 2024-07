Crolla ballatoio della Vela celeste a Scampia | due morti e 13 feriti

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 23 luglio 2024)ilnel Quartiere di Napoli. Momenti di terrore che si sono tramutati in tragedia Duee tredici, di cui sette bambini, questo il bilancio del crollo avvenunto nellanel Quartiere di Napoli. Are undi collegamento al terzo piano nella struttura di edilizia popolare. Il cedimento ha coinvolto però anche i ballatoi de secondo e del primo piano. Il fatto è accaduto alle 23 circa. Sul posto i Vigili del Fuoco hanno evacuato i piani più alti, dopo aver scavato tra le macerie. Poi le verifiche sulla stabilità sulla parte dell’enorme edificio coinvolta nel crollo. Sulla vicenda indaga la Polizia, non si esclude nessuna ipotesi, ma quella più accreditata è quella del cedimento strutturale.