Come è andato l' incontro tra Zelensky e il cardinal Parolin

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 23 luglio 2024) AGI - Nell'ultima giornata del suo viaggio in Ucraina quale delegato personale di Papa Francesco per le celebrazioni della Madonna di Berdychiv, il segretario di Stato vaticano si è incontrato con il presidente Volodymir. Nel darne notizia su X, l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede Andrii Yurash parla di un "ulteriore passo nello sviluppo di una collaborazione fruttuosa e molto positiva tra Ucraina e Santa Sede". Poco prima dell', in una intervista, il porporato aveva definito "uno strazio indefinibile" le sofferenze delle famiglie ucraine e dei "tantissimi morti, di cui per moltissimi i cadaveri non sono stati neppure recuperati". La necessità, aveva aggiunto, è "di tenere viva l'attenzione della comunità internazionale nei confronti della guerra, che non divenga un altro conflitto dimenticato".