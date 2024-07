Canoa slalom orari Olimpiadi Parigi 2024 | gli italiani in gara giorno per giorno calendario tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) Ai Giochi Olimpici dinellal’Italia sarà inin tutte le sei specialità inserite nel programma: da sabato 27 luglio a lunedì 5 agosto, saranno quattro gli azzurri al via. Nella canadese femminile a rappresentare l’Italia sarà Marta Bertoncelli, mentre nella canadese maschile il pass non nominale è stato assegnato a Raffaello Ivaldi. Per quanto concerne il kayak, invece, Stefanie Horn disputerà lafemminile, mentre Giovanni De Gennaro affronterà la prova maschile. Nel kayak cross saranno tre nel complesso gliin: agli interpreti del kayak classico, Giovanni De Gennaro e Stefanie Horn, si aggiunge Marta Bertoncelli. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250).