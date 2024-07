Brendan Fraser interpreterà Dwight D Eisenhower | le news sul film

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 23 luglio 2024) Come rivela Deadline in esclusiva, il premio Oscaril comandante supremo alleatoD.nel prossimosul D-Day di Working Title e Studiocanal, Pressure.si unisce al vincitore del BAFTA Andrew Scott che, come già annunciato, sarà il protagonista del dramma avvincente sui giorni di tensione che hanno preceduto lo sbarco in Normandia. La vera storia vedrà Scott, star di All of Us Strangers e Ripley, interpretare il capo ufficiale meteorologico britannico James Stagg, il cui compito era informaredelle condizioni meteorologiche che avrebbero fatto la differenza nella loro invasione della Normandia. Il complesso processo decisionale fu fondamentale per il destino della guerra e il corso della storia.