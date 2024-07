Attirata in trappola e rapinata tre arresti della Polizia a Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiVennein un tranello egrazie alla complicità di due ragazze a cui aveva dato un passaggio con la sua auto da Roma a: la Squadra Mobile partenopea (sesta sezione) ha arrestato due donne e un uomo accusati di avere preso parte a una rapina commessa lo scorso novembre a, in via Spaventa, ai danni di una ragazza conosciuta dagli indagati durante un viaggio da Roma a. A una delle donne gli inquirenti (il pm Vincenza Marra e il procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli, coordinatoreVII sezione) contestano anche il reato di detenzione ai fini di spaccio di marijuana. Durante il viaggio da Roma ale due indagate scoprirono che la loro compagna era in possesso di una cospicua somma di denaro.