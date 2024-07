Aggredito sul lungomare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Mentre stava tranquillamente passeggiando sul, senza un apparente motivo, si trovato vittima di un’aggressione. Un giovane ha infattiduramente un uomo facendolo finire al pronto soccorso per lesioni riportate in volto. I carabinieri di Porto san Giorgio, dopo la querela per aggressione della vittima, hanno identificato un pregiudicato marocchino di 25 anni che, come detto, senza alcun motivo apparente, ma in preda ad una alterazione psicofisica per abuso di alcool, avevasuluna persona, provocandole lesioni al volto. Il giovane è stato denunciato per lesioni personali aggravate. Ma il weekend è stato ricco di interventi da parte degli agenti. Infatti, gli stessi militari, hanno proceduto alla denuncia a piede libero di un pregiudicato di 44 anni sottoposto alla misura della sorveglianza speciale.