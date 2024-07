Torino chi è Ché Adams? Il nome inconfondibile le origini e perchè gioca con la Scozia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ilha trovato l’accordo con il centravanti scozzese Chédal Southampton, dove ha visto scadere il proprio contratto alla fine di giugno. L’attaccante, classe 1996, si trasferirà al club granata a parametro zero. Il numero 10 della Nazionale scozzese è stato protagonista nell’ultima stagione con i Saints, contribuendo alla promozione del club biancorosso con 15 gol e 4 assist in 40 presenze. Chi è Ché: le sueIl suocompleto è Ché Zach Everton Fred e ‘Ché’ deriva da Che Guevara come lui stesso ha rivelato “mi chiamo così per causa sua. Che Guevara era famoso nel periodo in cui sono nato e a mia mamma piaceva il“.è nato in Inghilterra, suo padre è originario di Antigua e Barbuda, eppure la nazionale in cuiè la: la madre ha infattidi quel paese, rendendo automatica la tripla cittadinanza.