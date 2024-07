Strategia italiana per l' IA 4 macro-aree e monitoraggio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ricerca, Pa, imprese e formazione: è in queste 4che si concentrano le azioni strategiche dellaper l'Intelligenza Artificiale 2024-2026. Il documento integrale - si legge in una nota del Dipartimento per la trasformazione digitale e dell'Agenzia per l'Italia digitale - è disponibile online, a pochi giorni dalla pubblicazione dell'AI Act sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e dall'inizio delle audizioni in Commissione al Senato, del disegno di legge sull'intelligenza artificiale. Lapropone, inoltre, un sistema didella relativa attuazione e un'analisi del contesto regolativo che traccia la cornice entro cui dovrà essere dispiegata.