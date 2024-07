Pallamano A Silver | confermato il giovane difensore che sa farsi valere pure in attacco Il Romagna crede su Tondini | | Voglio migliorare ancora

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Un altro tassello rimane in arancioblù per la stagione 2024/25 in A. Si tratta del terzino bagnarese, classe 2004, Luca, che resta nella formazione che lo ha visto crescere in maniera esponenziale negli ultimi anni, passando da giovanissimo aggregato a pedina importante della difesa e cecchino di qualità. Sarà la stagione della sua esplosione, sopratttutto, se riuscirà a mantenere un alto livello anche a livello di realizzazioni e personalità offensiva, potendo sfruttare un’elevazione notevole. Nel muro difensivo davanti al portiere gioca già a livelli buoni. "La scorsa stagione è stata molto dura e impegnativa – dice– per il campionato di A, perché era molto più competitivo.