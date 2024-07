Nuoto artistico calendario giornaliero Olimpiadi Parigi 2024 | orari tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Dal 5 al 10 agosto ilentrerà in scena nelledi. Il programma a Cinque Cerchi si animerà grazie alle prestazioni di doppi e delle squadre qualificate a questa edizione della rassegna in France e le emozioni non mancheranno di certo. L’Italia vorrà ritagliarsi un ruolo di primo piano senza dubbio, ambendo alle posizioni nella top-5. La compagine tricolore non avrà tra le sue fila Giorgio Minisini, viste le scelte del direttore tecnico Patrizia Giallombardo, che non ha ritenuto adatto il Golden Boy della danza in vasca alle specialità del programma a Cinque Cerchi. Nel suo caso si fa riferimento alle routine della squadra. Lo schedule prevede la prova a squadre (otto atlete), con le routine acrobatica il 5 agosto, libera il 6 agosto e tecnica il 7 agosto e il doppio con il tecnico il 9 agosto e il libero il 10 agosto.