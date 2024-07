Merlino appartamento a fuoco nella notte | evacuate precauzionalmente 12 famiglie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 luglio 2024)(Lodi), 22 luglio 2024 - Scoppia un incendio notturno in un, dodicifuori casa. I nuclei familiari residenti in una palazzina di, in via Tripoli, hanno trascorso unainfernale tra il 21e il 22 luglio 2024. L’allarme è scattato alle 4.20 quando, in supporto al comando dei vigili deldi Lodi, sono intervenute anche due squadre del comando provinciale di Lodi. I pompieri lodigiani hanno raggiunto la palazzina con una autopompa e una autoscala. Il 115 ha infatti dovuto fronteggiare l’incendio di un. Rogo, la cui origine, è ancora sconosciuta e al vaglio degli esperti. Il residente dell’immobile si è messa in salvo ed è stata affidata al soccorso sanitario. Ma, per precauzione, le squadre di soccorso hanno dovuto evacuare tutte le 12residentipalazzina.