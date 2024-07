La nuova Fabo più giovane e più atletica | Ma il primo passo è dimenticare Avellino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Federico Barsotti non è tipo da piangersi addosso. La delusione per il sogno promozione sfumato all’ultima partita brucerà ancora per un po’, tuttavia il pensiero è già rivolto alla ripartenza che giorno dopo giorno si fa sempre più vicina. Dal mare della Grecia, dove il tecnico degli Herons si sta godendo le meritate vacanze con la sua famiglia, arrivano le sue riflessioni su quella che sarà la versione 2024-2025 dei suoi aironi e sulle insidie dellaB Nazionale. Barsotti, guardandosi indietro cosa resta nella sua testa della stagione appena trascorsa? Prevale l’orgoglio per i risultati raggiunti o l’amarezza per l’epilogo di gara-5? "Sono entrambi sentimenti ben presenti in tutti noi. L’obiettivo minimo era quello di superare ilturno playoff e ci siamo riusciti brillantemente, con anche la conquista della Coppa Italia.