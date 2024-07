Jill Biden la forza di Joe | Lei lo appoggia ed è sempre a suo fianco

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 luglio 2024 -forse è l'unico antidoto per Joe nel momento della sua rinuncia alla candidatura da presidente Usa. La first lady non ha mai fatto mancare il suo prezioso supporto al marito, aiutandolo a prendere una decisione "per il bene della Nazione". La portavoce Elizabeth Alexander lo ha sottolineato: "Dopo le ultime ore di una decisione che solo lui poteva prendere, leiqualsiasi strada abbia scelto", aggiungendo: "Lei è la persona che più crede in lui ed èdalla sua parte, nell'unico modo che una moglie da quasi cinquant'anni può essere"., decisione presa in famiglia Infatti il dibattito all'interno, non solo nei Dem, ma soprattutto nella famiglia, è stato fondamentale chiudere anzi tempo la nuova corsa alla Casa Bianca.