Il mondo virtuale uno scandaloso inganno per gli adolescenti che hanno bisogno di esperienze

(Di lunedì 22 luglio 2024) Leggo sul Fatto che “il pallone è per ricchi” e che “per far giocare un figlio le famiglie spendono dagli 800 ai 1300 euro”. Sotto casa mia vedo ragazzini che giocano per strada, sono in gran parte extracomunitari e corrono sul cemento. E come ai miei tempi la porta di calcio è un portone o immaginata tra due magliette. Un tempo il “social” era l’agorà, la piazza, la parrocchia, la banda del paese, i campi sportivi, insomma tutti quei luoghi di socializzazione dove le attività umane ludico-ricreative, sociali, educative, culturali e sportive, prendevano forma e sostanza corporea, dove il tempo libero era esperienza con gli altri in presenza. Lo era per glie i giovani, ma anche per gli adulti.