Il Como comunque vada quest' anno in Serie A è già un successo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 22 luglio 2024) Sono passati oltre 20 anni dall'ultima volta e achesarà tutta un'altra storia. Perché non è soltanto aver ritrovato laA a cambiare è tutto ciò che ci sta intorno. Allora ilera una bella favola di provincia, con un imprenditore (Preziosi) e un allenatore (Dominissini) che fecero un grande miracolo sportivo, con la doppia promozione dallaC allaA tra il 2001 e il 2002, salvo poi vivere una stagione tribolata che si concluse con la retrocessione, solo la prima di unadi vicissitudini societarie, con tanto di fallimenti (due) e altrettante ripartenze dallaD. Fino alla svolta nel 2019, quando i fratelli Hartono hrilevato le quote e iniziato a sognare in grande. Fino allaA.