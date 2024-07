Gravina costretto alla resa | niente elezioni anticipate con le vecchie regole la Serie A dovrà contare di più per legge

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024). Il futuro del calcio italiano non si deciderà il 4 novembre, come voleva il presidente, che aveva forzato i tempi per bruciare gli avversari e puntare all’ennesima rielezione, ma soltanto a inizio 2025: prima di votare, infatti, andranno rivisti i pesi elettorali, come chiedeva laA (chedi più) e soprattutto come ha stabilito il parlamento, con il famoso emendamento Mulè approvato nelle scorse settimane. È questo l’esito dell’atteso incontro in Figc tra il presidente e le varie componenti, convocato daall’indomani del cambio della normativa. Come raccontato dal Fatto, in un primo momento, il numero uno del pallone sembrava intenzionato a tirar dritto: buttare la pin tribuna e andare a votare con le, che lo favoriscono, per continuare a dare lui le carte.