Fano avviate le operazioni per la rimozione del ' Nettuno' affondato un anno fa nel porto

(Di lunedì 22 luglio 2024)(Pesaro e Urbino), 22 luglio 2024 - Sono ufficialmente iniziate questa mattina leper ladell'imbarcazione "", affondata il 19 agosto 2023 neldi. L'intervento si dovrà concludere entro il 25 luglio. La prima fase del recupero ha previsto la messa in sicurezza dell'area interessata, attività che è stata avviata con una scrupolosa indagine preliminare. All'alba una squadra di sommozzatori ha effettuato un'ulteriore verifica dello stato dello scafo per definire tecnicamente le modalità di recupero. Successivamente, due autogru sono state posizionate su Viale Adriatico per iniziare a sollevare l'imbarcazione sia dalla poppa che dalla prua, garantendo così la sicurezza durante tutte le. Per garantire la continuità dei lavori Viale Adriatico è stato chiuso al transito H24 per l'intera durata delle, dal 22 al 25 luglio.