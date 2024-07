Emma ??Paola e Chiara e Laura Pausini contro l’omofobia | Se i ragazzi picchiati fossero vostri figli?

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 22 luglio 2024) Manifestazione degli artistila violenza La recente aggressionedue giovani, presi di mira con cinture a causa della loro omosessualità, ha scatenato forti reazioni all’interno della comunità musicale. Vari artisti hanno utilizzato le loro piattaforme per condannare la violenza e mostrare solidarietà alle vittime. La dizione disul palco Durante un recente concerto, la cantantesi è presa un momento per affrontare l’incidente, esprimendo la sua indignazione e il suo sostegno ai. Il discorso dell’orgoglio diAnchehanno espresso la loro condanna per l’attentato durante la loro apparizione sul palco del Pride, sottolineando l’importanza della solidarietà e della giustizia.