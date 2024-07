Deadpool & Wolverine | la conferenza stampa del film MCU

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 22 luglio 2024): ladelMCU Mettere insieme una “mitologia di riferimento di grande calibro, 85 anni di storia editoriale, 33, 12 serie tv” è stata questa la missione di Wendy Jacobson produttrice di, il nuovoMCU che arriva nelle sale il 24 luglio e che vede per la prima volta il Mercenario Chiacchierone e il Mutante Artigliato fare squadra, contro ogni previsione., una mitologia di 33e 12 serie tv In occasione dellainternazionale del, Ryan Reynolds ha raccontato la genesi del progetto e la ricerca del modo giusto per traghettare il suovietato in casa Disney, dopo la fusione con Fox.