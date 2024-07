Cina | box office estivo 2024 supera 6 mld yuan

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 luglio 2024) Pechino, 22 lug – (Xinhua) – Gli incassi al boxcinese per la stagione cinematografica estiva, che va dal primo giugno al 31 agosto, avevanoto i 6 miliardi di(circa 841 milioni di dollari) fino a mezzogiorno di oggi, con tre film nazionali in testa alla classifica del box. Secondo la piattaforma di dati cinematografici Beacon, la commedia “Successor”, con il celebre duo comico Shen Teng e Ma Li, e’ in testa alla classifica. Il film, uscito il 16 luglio, racconta la storia di una coppia benestante che finge un ambiente difficile per il figlio per favorirne la crescita personale. Fino a mezzogiorno di oggi, il film aveva incassato oltre 1,58 miliardi di, pari al 26,4% delle vendite totali al box. Al secondo posto si posiziona il thriller poliziesco “A Place Called Silence”.