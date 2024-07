Basket le favorite delle Olimpiadi di Parigi 2024 O forse bisognerebbe usare il singolare…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) La pallacanestro mondiale si riunisce ancora una volta nel contesto olimpico., la nona sinfonia dei professionisti NBA: risale infatti al mito di Barcellona 1992 la prima volta dei giocatori d’oltreoceano. Solo che, da allora, a quelli degli USA se ne sono aggiunti in enorme quantità sul piano internazionale. Quello che non cambia mai, però, è lo status di favorita della selezione a stelle e strisce. 12 superstar come non se ne vedevano da tantissimo,dall’accoppiata 2008-2012, e tantissimi paragoni con la squadra del 1992 che, vale la pena ricordarlo, nella più famosa partita di allenamento della storia fu arbitrata da Bruno Duranti, al tempo uno dei più bravi arbitri d’Europa. Quello che, nel celebre libro “Dream Team”, Jack McCallum semplicemente definì “un signore italiano”. Ma anche una squadra tanto forte non può prescindere da un fattore: la difesa.