Allarme per i minorenni evasi dal carcere di Casal del Marmo Due fermati di cui uno a L’Aquila si cerca il terzo

(Di lunedì 22 luglio 2024) Sono stati arrestati dalla polizia di Roma ei due 17ennidalminorile didel. Ma manca all’appello il 15enne. evaso con loro. Tutti glisonodi origine tunisine: erano in attesa di giudizio per furto, rapina e spaccio. Uno dei tre minori è stato arrestato a. Ma le autorità sono sulle tracce degli altri due «perché ritenuti particolarmente violenti». L’è stato lanciato a tutte le forze dell’ordine. Al setaccio la Capitale, in particolare modo il quadrante della stazione Termini. Dopo una partita di calcio, riporta il quotidiano Repubblica ,i tre hanno scavalcato il muro di recinzione e sono fuggiti intorno alle 17 di domenica 21 luglio, approfittando di una rissa in corso.