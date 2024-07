Wta Palermo 2024 | Zheng di nuovo campionessa Muchova si arrende in tre set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Da, a. Qinwenvince il torneo Wta del capoluogo siciliano per la seconda edizione consecutiva, confermandosi dain carica dopo un anno ricco di successi, in cui è arrivata fino alla posizione numero 7 del ranking, che tutt’ora occupa, e si è presa la soddisfazione di giocare la sua prima finale Slam, perdendo agli Australian Open. Per bissare il titolo del Country, la giovanissima asiatica ha dovuto faticare contro un’altra finalista Slam come Karolina, che ha giocato l’atto conclusivo al Roland Garros nel 2023, perdendo anche lei. Dopo 2 ore e 48 minuti di gioco, la ventunenne cinese si è imposta sulla più esperta ceca col punteggio di 6-4 4-6 6-2. IL RACCONTO DEL MATCH A sorpresa, il match si apre con il break immediato della, che con coraggio entra nello scambio sul 30-40 e non perdona.