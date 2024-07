Verona-Rovereto oggi in tv | data orario e diretta streaming amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodiprecampionato estiva in vista della nuova stagione/2025. Dopo il primo test contro una selezione dilettante, arriva un’altranel ritiro di Folgaria, in provincia di Trento, per la squadra del nuovo allenatore Paolo Zanetti. Il test sarà utile per misurare il grado di preparazione della rosa, e se ha già recepito i dettami dell’ex tecnico di Venezia e Empoli. SEGUI IL LIVE, come seguire il match La partita andrà in scena alle ore 17.00 di domenica 21 luglio, e non è ancora chiaro se verrà trasmessa in. È probabile che a ridosso della sfida il club giallobù dia aggiornamenti in merito sui suoi canali social. Sportface.it seguirà l’evento incon un live testuale e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida.