Tutto chiede salvezza 2 Federico Cesari e Fotinì Peluso | Ricordi ed emozioni per un set pieno d' amore

I Tutto chiede salvezza, Francesco Bruni e le sfumature della salute mentale: Tutto chiede salvezza, e lo scrittore Daniele Mencarelli, raccontano in anteprima la seconda stagione di Tutto chiede salvezza, presentata a Giffoni 2024. Dal 26 settembre su Netflix. Tutto chiede salvezza è sicuramente una delle produzioni italiane di Netflix che può vantarsi di essere un loro fiore all'occhiello per aver saputo equilibrare commedia e dramma, parlando di un argomento in parte sdoganato in parte ancora troppo tabù: la salute mentale. Tutto chiede salvezza partiva dalla storia autobiografica di Daniele Mencarelli, raccontata prima nel romanzo omonimo uscito nel 2020 e in seguito nell'adattamento streaming, che torna con una seconda stagione dal 26 settembre.