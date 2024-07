Softball | Italia piccoli dettagli cambiano i risultati Ma la squadra azzurra è ai vertici

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) Inevitabile, per molti, guardare il risultato della finale per il 3° e 4° posto dei Mondiali appena conclusi a Castions di Strada per rimarcare un’unica cosa: il terzo posto lo ha conquistato il Canada. Quello stesso Canada che, alla sera di mercoledì 17, era a un inning dall’eliminazione. Proprio per mano di un’che, fino a quel momento, era riuscita a trovare una delle partite più belle non solo dell’anno, ma direttamente della storia deltricolore. Poi. Poi è arrivata l’ultima ripresa, quella che da un 4-3 ha portato a un 4-5, all’uscita dalla zona medaglie, al placement round e alla conclusione di ogni reale velleità di poter lottare per le medaglie, quelle che questaavrebbe forse avuto il livello per andare a cercare.