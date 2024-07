Oggi i sorteggi Europei di padel al via Azzurri testa di serie Spagna favoritissima

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Tre lombardi tra i sediciconvocati da coach Marcela Ferrari per glidi2024, al via a Cagliari da domani fino al 27 luglio. In campo femminile la comasca Giulia Sussarello, argento con l’Italia aglidel 2019 e apparsa in ottima forma dopo il recente rientro dalla maternità, e la bresciana Martina Parmigiani (nella foto) che dopo uno straordinario inizio di stagione sul circuito nazionale non è riuscita a brillare nei tornei internazionali. Nel maschile invece ci sarà, tra gli altri, il milanese d’adozione Lorenzo Di Giovanni, reduce anche lui da un periodo di risultati altalenanti. Non si conoscono ancora le scelte di formazione di Ferrari. L’obiettivo è ottenere almeno una doppia medaglia d’argento davanti ai propri tifosi.