Massime in lieve calo a metà settimana breve ritorno del maltempo

(Di domenica 21 luglio 2024) L’ ingresso dalla Francia di correnti atlantiche più fresche da nord-ovest sul Nord-Italia determina instabilità a causa dei contrati termici tra l’aria calda preesistente e quella più fresca in arrivo, in particolare sui rilievi Alpini e Prealpini; domani avremo una condizioni più stabili. E’ atteso undelle temperature, seppur contenuto, che dovrebbero mantenersi invariate nei primi giorni della. Vediamo insieme le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Domenica 21 luglio 2024Tempo Previsto: Al mattino cieli parzialmente nuvolosi o nuvolosi sui rilievi alpini e prealpini e pedemontane, cieli poco nuvolosi altrove; non si esclude qualche rovescio sui rilievi e, seppur con minor probabilità, anche sul Varesotto.