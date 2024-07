L’ultimo dei miei cani Unnico e Yaya a Friku Festival

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024)mercoledì fa tappa a Serrapetrona. Alle 21.15, in piazza Santa Maria, arrivano il teatrante di stradae la sua dolcissima cagnetta. Si esibiranno in "dei", uno spettacolo più unico che raro che farà divertire e amare ancora di più gli amici a quattro zampe. "Lei, supportata dal pubblico, è fin dal principio la protagonista indiscussa dello spettacolo – spiega l’organizzazione –. Attraverso una serie di dispetti e monellerie,riesce a burlarsi del suo collega umano in un’esilarante sfida. Giocoleria, magia ed equilibrismo si mescolano". Andrea D’Amico, in arteè attivo nel campo artistico da 18 anni. Attore clown, artista di strada e teatro, regista della Compagnia del Cactus, formatore, pet-therapist. La rassegna proseguirà con la compagnia argentina Circo Eguap e il prestigiatore e mago Mr.