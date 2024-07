LIVE Berrettini-Halys 3-3 ATP Gstaad in DIRETTA | risale da 0-40 il romano nel 6 game!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Sbaglia il rovescio in slice lungolinea, offre una palla break!!! 30-30 Prima vincente. 15-30 Ace (2°). 0-30 SULLA RIGA la risposta in chop di! Fuori tempo il dritto di. 0-15 Meravoglioso recupero vincente dell’azzurro con il solito rovescio a una mano in corsa. WOW! Il francese però non ha chiuso un comodissimo dritto da un metro dalla rete. 3-3 Servizio dritto e smash!da 0-40!! A-40 Prima slice vincente. Forza! 40-40 Smorzata e chiusura a campo libero!!! Torna su! 30-40 Prima vincente!! Ultima palla break da annullare. 15-40 Servizio e tre dritti ad annullare la prima chance. 0-40 Gran risposta di dritto lungolinea sulla prima di. E’ vincente e gli dà 3 palle break. 0-30 Doppio fallo (1°). Attenzione. 0-15 Brutta smorzata dopo il servizio di