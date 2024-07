La Vbs battuta ai rigori E scavalcata in classifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Viareggio sconfitta aidal Catania FC (7-8) nella penultima sfida della poule Scudetto di serie A. I bianconeri cedono la vetta del campionato conquistata ieri. Avanti 3-0 (con Ozu, Léo Martins e Carpita) e poi 4-3 (con Fazzini), la squadra di Corosiniti – che nel corso della gara perde Carpita per infortunio e Ozu per espulsione – si fa rimontare e poi battere ai. Dopo un minuto, la VBS stappa la partita con il bolide dalla distanza di Ozu che, complice un rimbalzo favorevole, inganna Gean Pietro. Assai più vibrante la seconda frazione: al 2’ la VBS raddoppia con il colpo di testa ravvicinato di Léo Martins non trattenuto da Gean Pietro. Al 4’ arriva pure il tris con la sassata da lontano di Carpita che tocca la parte inferiore della traversa per poi finire in rete. Ma la partita non è certo finita qui: sulla seguente centrata, il Catania FC accorcia con Eudin.