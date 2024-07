Kevin Feige parla della ricerca del regista per Spider-Man 4

Leggi tutta la notizia su mistermovie

presidente dei Marvel Studios, ha recentemente discusso lo statodelper-Man 4. Dopo il successo di-Man: No Way Home, che ha incassato 1,9 miliardi di dollari al botteghino, Sony Pictures e Marvel Studios stanno lavorando insieme per riportare Tom Holland nel ruolo di Peter Parker. Tuttavia, il progetto è ancora nelle fasi iniziali di sviluppo. In un'intervista con CinemaBlend,ha affrontato la possibilità che Jon Watts,dei primi tre film di-Man del MCU, possa tornare a dirigere il quarto capitolo. Sebbeneabbia espresso grande apprezzamento per il lavoro di Watts, ha suggerito che probabilmente ci sarà un nuovoper-Man 4, poiché Watts è attualmente molto impegnato: "Amiamo Jon. Jon ha fatto tre dei migliori film di-Man di sempre per noi.