Inter oggi giorno di riposo pre-Pergolettese! Ma non per tutti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 luglio 2024) Inzaghi ha concesso undiall’, in ritiro da otto giorni in vista della nuova stagione. Ma alla Pinetina si continua lo stesso a lavorare: il Corriere dello Sport fa i nomi degli stakanovisti. PERMANENZA – Otto giorni di lavoro continuo, da sabato a sabato. Questo il primo programma del ritiro dell’nell’appena rinominato BPER Training Centre, con Simone Inzaghi che ha riaccolto la squadra lo scorso 13 luglio.è il primoin cui i giocatori possono staccare, perché il tecnico l’ha dato libero. Ad Appiano Gentile si torna domani, quando alle ore 18.30 (in diretta autoprodotta) si giocherà l’amichevole contro la. Ma in casac’è lo stesso chi ha deciso di presentarsialla Pinetina, per non perdere nemmeno undi lavoro.