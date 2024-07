Il ritorno del costume cut out il compromesso chic per l’estate

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 luglio 2024) Qualche anno fa facevano il loro ingresso nel mondo dello swimwear i trikini, modelli via di mezzo tra bikini e intero. I design poi si sono evoluti, portando l’attenzione sulcut out. Che, data la varietà di modelli, mantiene un posto stabile nelle classifiche dei costumi più ricercati. Spacchi, asimmetrie e inserti metallici sono sicuramente un requisito fondamentale. Ogni anno poi i tagli, da to cut, appunto, “tagliare”, possono seguire linee diverse a seconda del modello. E sfruttare il gioco di asimmetrie e vedo non vedo può essere l’occasione perfetta per sfruttare ilda bagno per valorizzare il proprio fisico. Infatti, gli scolli ma soprattutto i tagli laterali ad altezza fianchi sono perfetti per stringere otticamente la vita; allo stesso tempo i modelli monospalla possono bilanciare alcune asimmetrie.