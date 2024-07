Il Palio del Golfo non trema Pronta l’edizione numero 99 Una vigilia con tanta suspense

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024)dei record sarà quella che verrà, ma nessuno ha nascosto le difficoltà che stanno accompagnando l’evento simbolo dell’estate spezzina. Ladeldel99 infatti ha attraversato un mare molto più agitato di quello solcato dalle imbarcazioni in cerca del vessillo del vincitore. Un concetto ribadito a più riprese nel corso della presentazione dell’attesissima sfida remiera che si terrà domenica 4 agosto nello specchio d’acqua davanti alla passeggiata Morin. I rappresentanti delle istituzioni, borgate e Marina Militare si sono ritrovati ieri in sala del consiglio comunale per presentare ufficialmente la grande sfida e le iniziative a corredo. Tra queste anche i famosi fuochi d’artificio anche se sullo spettacolo pirotecnico si è lasciato un velo di. Sottolineato con ironia dall’assessore Marco Frascatore.