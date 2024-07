Doppietta Giro d’Italia e Tour de France | Pogacar come Pantani nel 1998 Chi ci era riuscito in passato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) Tadejha compiuto un passo nella leggenda ed è entrato nel mito: il fuoriclasse sloveno ha vintodenello stesso anno. Conquistare le due corse a tappe più importanti del calendario internazionale, entrambe della durata di tre settimane, è un’impresa riservata a pochissimi eletti nella storia del ciclismo: soltanto sette uomini erano riusciti nell’accoppiata prima di oggi, per un totale di dodici tentativi andati a buon fine. Si tratta di una magia sportiva decisamente complessa: bisogna essere competitivi a maggio durante la Corsa Rosa, poi cercare di conservare lo stato di forma per un mese e farsi trovare pronti alla Grande Boucle, ma senza essere troppo affaticati per non accusare il colpo.