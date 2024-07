Detenuto suicida in carcere a Bologna | è il 58esimo in Italia del 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024), 21 luglio– Gli agenti di polizia penitenziaria lo hanno trovato impiccato nella sua cella delbolognese della Dozza. E’ morto così, a 47 anni, nell’afa rovente della cella. E’ ilsuicidio, dall’inizio dell’anno, nelle case circondarialine: una strage infinita. Un conto che si alza di molto se si aggiungono 2 omicidi e 63 decessi per altre cause, nonché 6 appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che si sono tolti la vita. La tragedia diè avvenuta oggi: vittima un uomo di origini albanesi che eradal 27 maggio ed era in attesa di giudizio per l’accusa di tentato omicidio. “Ormai più che di carceri si rischia di dover parlare di camere mortuarie – si dispera Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria –.