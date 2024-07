Dall’Afghanistan all’Ucraina l’economia e l’immigrazione | ombre e luci di Joe Biden

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Dal drammatico ritiro delle truppe americanealla ripresa deldopo la pandemia di Covid, dalla crisi dei migranti alla guerra in Ucraina, dalla vittoria alle elezioni di medio termine al conflitto in Medio Oriente. I quasi quattro anni alla Casa Bianca di Joe– ritiratosi dalla corsa per il bis dopo settimane di pressioni – sono stati caratterizzati da successi interni – la drastica riduzione della disoccupazione, i maxi investimenti sull’energia verde ed uno storico allargamento della copertura sanitaria – ma anche da alcuni momenti bui e posizioni internazionali che al momento non hanno ancora portato ad alcun successo. Il primo in ordine cronologico, il caotico ritiro dei soldati americani, nell’agosto 2021, a soli sei mesi dall’insediamento.