Da sponda a sponda La camminata solidale

(Di domenica 21 luglio 2024) Torna il trekking urbano per gli amanti delle passeggiate. È per settembre l’appuntamento con il fiore all’occhiello del gruppo podistico ’Le aquile mattiniere’ del Cai Prato: si tratat della manifestazione podistica non competitiva ’Da’ arrivata alla 22esima edizione, in programma il 2 settembre. L’obiettivo è battere i record delle precedenti edizioni quando 1300 pratesi si ritrovarono per partecipare alla passeggiata benefica in favore della lotta ai tumori. Il ricavato delle iscrizioni infatti sarà devoluto alla Lilt, la lega italiana per la lotta contro i tumori e alla Casa Edoardo, il progetto pensato per i giovani in un percorso educativo-ricreativo e formativo che li aiuti a programmare il proprio futuro. La partenza sarà alle 20 da piazza delle Carceri. Due i percorsi di 5 e 10 chilometri.