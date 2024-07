Crediti deteriorati l’ora dei verdetti Gli ex vertici Mps davanti al gip

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Passerà agli archivi come inchiesta ’Mps quater’, dopo i processi celebrati fino all’ultimo grado sui derivati Alexandria e Santorini, finiti tutti con assoluzioni. Martedì 23 luglio a Milano, il giudice Fiammetta Modica, letta l’imputazione coatta formulata dai pm Giovanna Cavalleri e Cristiana Roveda, deciderà se rinviare a giudizio gli exdi Banca Mps Alessandro Falciai, Stefania Bariatti e Marco Morelli (i primi due ex presidenti, il terzo già amministratore delegato) più i dirigenti della banca Arturo Betunio e Massimo Nicola Clarelli, preposti alla redazione dei documenti contabili della banca, per l’annosa questione degli accantonamenti per i. Come tutte le inchieste e i processi legati al Monte dei Paschi, anche questa è una storia infinita.